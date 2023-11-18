Выпавшие из шкафа вещи, брошенная на пол книга, мусор под кофейным столиком. Знаем, ты тоже не любишь хаос, но разве за всем уследишь? © Unsplash Чтобы надолго вернуть в дом чистоту и комфорт, проанализируй свое состояние.
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