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Царьград

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Генсек ОБСЕ Синирлиоглу увидит последствия атак дронов на Москву

Генсек ОБСЕ Синирлиоглу увидит последствия атак дронов на Москву

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу оценит последствия атак украинских беспилотников на Москву.

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