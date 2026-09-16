Цифровые тренды: как ИИ сокращает путь рыбы от производителя до прилавка

Сегодня производитель морепродуктов и покупатель контактируют в цифровом пространстве. Заключение и оформление сделок, отгрузка и доставка товара по всему миру осуществляется при помощи искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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