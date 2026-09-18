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ДумаТВ

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NYT сообщила, что США могут заключить сделки с РФ до конца конфликта на Украине

NYT сообщила, что США могут заключить сделки с РФ до конца конфликта на Украине

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта на Украине.

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