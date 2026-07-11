Махонин направил дополнительные силы для борьбы с подтоплением в Кыне

В Пермском крае вышли из берегов четыре реки, усилив подтопление в селе Кын. Губернатор Дмитрий Махонин направил туда дополнительные силы для ликвидации последствий, задействовав более 80 спасателей и 30 единиц техники, с резервом из 100 человек.
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