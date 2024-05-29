В столице отметили День славянской письменности и культуры

Праздник связан с именами святых Кирилла и Мефодия, которые создали первую азбуку для славян. Утром 24 мая на Славянской площади у памятника святым равноапостольным братьям прошла традиционная торжественная церемония.
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