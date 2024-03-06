Две твердыни, издание – 2024-е: сражения с астраханскими свалками-гигантами продолжаются

Причем не факт, что они завершатся в текущем году. Последнюю пару лет население Астраханской области следит с интересом за поистине эпической битвой в духе Джона Толкиена – региональных и местных властей с двумя крупнейшими несанкционированными свалками.
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