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Газета.ру

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Черногория может ввести визы для россиян и белорусов уже 1 октября

Черногория может ввести визы для россиян и белорусов уже 1 октября

Черногория может отменить безвизовый режим для россиян и белорусов уже с 1 октября. По данным издания DAN, введение виз станет первым шагом к гармонизации визовой политики страны с правилами ЕС, что необходимо для вступления в союз.

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