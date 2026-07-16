Черногория может ввести визы для россиян и белорусов уже 1 октября

Черногория может отменить безвизовый режим для россиян и белорусов уже с 1 октября. По данным издания DAN, введение виз станет первым шагом к гармонизации визовой политики страны с правилами ЕС, что необходимо для вступления в союз.
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