Полянский: Германия должна предоставить СБ ООН данные о расследовании теракта на "Северных потоках"

ФРГ должна предоставить членам Совета Безопасности Организации Объединенных Наций информацию, касающуюся расследования террористических актов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии