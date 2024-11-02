«Ветераны России» попросили проверить последний альбом «Касты» на экстремизм

Пластинка называется «Новинки зарубежного рэпа» Активисты «Ветеранов России» призвали проверить последний альбом рэп-группы «Каста» под названием «Новинки зарубежного рэпа» на экстремизм, сообщает 2 ноября телеграм-канал SHOT.
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