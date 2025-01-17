Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ребенка в Гусь-Хрустальном

Инцидент случился в школе №15 и стал достоянием общественности благодаря выложенному в сеть видео. Как сообщили 17 января в Следственном управлении СК России по Владимирской области, ход проверки взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин .
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