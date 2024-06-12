Новый вызов России: стратегическая воздушная война

В настоящее время мозговые центры Запада, мучительно преодолевая последствия фирменных англосаксонских высокомерия и твердолобости, пытаются нащупать путеводную «нить Ариадны», которая, как они надеются, может дать им шанс на восстановление баланса сил в свою пользу и на одоление России.
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