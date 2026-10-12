Трамп «очень зол» на Зеленского из-за ударов по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп крайне недоволен действиями Зеленского и считает, что Киев воспринимает американскую поддержку как нечто само собой разумеющееся/Президент США Дональд Трамп крайне недоволен действиями украинского лидера Владимира Зеленского и считает, что Киев воспринимает американскую поддержку как нечто само собой разумеющееся, информирует РБК.