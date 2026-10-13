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Царьград

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Самарские пекарни внедрят бережливые технологии за 4 млрд рублей

Самарские пекарни внедрят бережливые технологии за 4 млрд рублей

Сеть самарских пекарен, работающая на рынке более 20 лет и имеющая 52 точки продаж, начала обучение сотрудников бережливым технологиям в рамках федерального проекта «Производительность труда».

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