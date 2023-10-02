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В России разработали инструмент для контроля за перевозчиками сборных грузов

В России разработали инструмент для контроля за перевозчиками сборных грузов

Объем грузоперевозок в 2023 году в целом по стране начал расти &not Not sign— перестроение логистических цепочек, развитие альтернативных транспортных коридоров и способов доставки грузов, о которых так много говорилось в прошлом году, принесли свои результаты.

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