В России разработали инструмент для контроля за перевозчиками сборных грузов

Объем грузоперевозок в 2023 году в целом по стране начал расти ¬ Not sign— перестроение логистических цепочек, развитие альтернативных транспортных коридоров и способов доставки грузов, о которых так много говорилось в прошлом году, принесли свои результаты.
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