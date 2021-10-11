Жан Милимеров о причинах ухода из «Премьер-министра», конфликте с Фридляндом и роман с Успенской stAdmГруппа «Премьер-министр» была образованна в 1997 году и даже представляла Россию на конкурсе песни «Евровидение-2002», где заняла 10 место.