Архівне фото: сенатор Ліндсі Грем Сенатор Грем не допомагатиме розслідуванню дій Трампа в Джорджії Велике журі, скликане в Джорджії, розслідує ймовірні спроби Дональда Трампа скасувати результати виборів 2020 року Сенатор-республіканець Ліндсі Грем не підпорядковуватиметься порядку денному до суду, виданого великим журі в штаті Джорджія, яке розслідує ймовірні спроби колишнього президента Дональда Трампа скасувати результати […] Сообщение Сенатор Грем не допомагатиме розслідуванню дій Трампа у Джорджії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.