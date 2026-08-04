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Radisson Blu Iveria — роскошный отель, который был лагерем беженцев

Radisson Blu Iveria — роскошный отель, который был лагерем беженцев

Отель Radisson Blu Iveria расположен в центре грузинской столицы. Построенный в 1967 году, он был неплохим отелем советской Грузии и популярным местом для отдыха, откуда открывались прекрасные виды на Тбилиси.

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