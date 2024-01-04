«Мое время придет». Эстебан Окон завидует Ферстаппену

«Мое время придет». Эстебан Окон завидует ФерстаппенуGetty Images / Red Bull Content PoolФранцузский гонщик Эстебан Окон признался, что завидует успехам Макса Ферстаппена, которого в 2014 году опередил в борьбе за титул в Европейской Формуле 3.