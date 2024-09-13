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Астрахань, ярмарка у Центрального стадиона: теперь на прилавке будет и рыба

Астрахань, ярмарка у Центрального стадиона: теперь на прилавке будет и рыба

В субботу, 14 сентября, около Центрального стадиона вновь развернется большая сельскохозяйственная ярмарка, которая проводится при поддержке двух региональных министерств - сельского хозяйства и экономического развития.

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