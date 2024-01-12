НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

150 подписчиков

Правила и народные приметы, о которых надо помнить в Анисьин день 12 января 2024 года

Правила и народные приметы, о которых надо помнить в Анисьин день 12 января 2024 года

Правила и народные приметы, о которых надо помнить в Анисьин день 12 января 2024 года Марина ОнегинаПо народному календарю в этот день, 12 января 2024 года, отмечается Анисьин день, называемый иначе Анисьей Зимней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх