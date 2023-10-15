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Путин: в БРИКС никто не хочет быть на вторых ролях у суверена

Путин: в БРИКС никто не хочет быть на вторых ролях у суверена

Российский лидер Владимир Путин в интервью Медиакорпорации КНР заявил, что все государства БРИКС стремятся к многополярности.

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Комментарии
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Андрей Михайлов
не, ну мы ж все, надеюсь, понимаем, что &quot;многополярность&quot; это что-то сродни &quot;демократии&quot;? по сути все &quot;за&quot;, а по факту - &quot;ну, это другое&quot;. ну-ка, на минуточку представим: 195 не желающих &quot;быть на вторых ролях&quot; (а значит на первых?) придумали шагать куда-то в светлую даль. далеко уйдут? теоретически - мол, договариваться на каждом повороте, консолидироваться, искать выгодное для всех решение. но люди же все РАЗНЫЕ. ментально, эволюционно, амбициозно и пр. - один по суше захочет, другой по морю, третий по деревьям прыгать. нет. не стал бы уповать как на панацею. цель понятна - свалить зарвавшегося полицая. но как-бы не обернулось очередной &quot;перестройкой с гласностью и ускорением&quot;
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