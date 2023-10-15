Путин: в БРИКС никто не хочет быть на вторых ролях у суверена

Андрей Михайлов

не, ну мы ж все, надеюсь, понимаем, что "многополярность" это что-то сродни "демократии"? по сути все "за", а по факту - "ну, это другое". ну-ка, на минуточку представим: 195 не желающих "быть на вторых ролях" (а значит на первых?) придумали шагать куда-то в светлую даль. далеко уйдут? теоретически - мол, договариваться на каждом повороте, консолидироваться, искать выгодное для всех решение. но люди же все РАЗНЫЕ. ментально, эволюционно, амбициозно и пр. - один по суше захочет, другой по морю, третий по деревьям прыгать. нет. не стал бы уповать как на панацею. цель понятна - свалить зарвавшегося полицая. но как-бы не обернулось очередной "перестройкой с гласностью и ускорением"