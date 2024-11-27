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Калужские новости

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Новый асфальт появился на улицах Кирова, Мичурина и других дорогах Калуги

Новый асфальт появился на улицах Кирова, Мичурина и других дорогах Калуги

На прошлой неделе, до наступления снегопада, дорожные службы успели заменить верхний слой покрытия на нескольких дорогах КалугиНа прошлой неделе, до наступления снегопада, дорожные службы успели заменить верхний слой покрытия на нескольких дорогах Калуги.

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