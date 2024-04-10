На Кубани осужден 46-летний житель Абинска, изнасиловавший двух девочек-подростков

На Кубани осужден 46-летний житель Абинска, изнасиловавший двух девочек-подростков46-летний житель Абинска осужден за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних - Летом 2023 года подсудимый, работая в Абинском культурно-досуговом центре, совершил иные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки.