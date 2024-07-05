Китай намерен стремительно развивать отношения с Белоруссией

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко выразил уверенность в том, что отношения между Пекином и Минском будут стремительно развиваться, сообщает PRIMPRESS.
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