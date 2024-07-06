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Эксперт: Лейбористы не сменят русофобский курс Британии

Эксперт: Лейбористы не сменят русофобский курс Британии

Победившая на парламентских выборах в Великобритании Лейбористская партия продолжит поддержку Киева и попытки склонить к себе глобальный Юг, однако эффективность этой политики будет напрямую зависеть от способности преодолеть внутренние кризисы.

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