Эксперт: Лейбористы не сменят русофобский курс Британии

Победившая на парламентских выборах в Великобритании Лейбористская партия продолжит поддержку Киева и попытки склонить к себе глобальный Юг, однако эффективность этой политики будет напрямую зависеть от способности преодолеть внутренние кризисы.
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