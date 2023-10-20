Эксперт рассказал о последствиях запрета канонической УПЦ на Украине

Адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман, комментируя законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил в своём Telegram-канале, что ситуация обернётся многочисленными судебными тяжбами для всех религиозных организаций УПЦ.