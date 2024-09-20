В Поволжье увеличили объемы производства тракторов в три раза

Производство тракторов в Приволжском федеральном округе увеличилось в три раза за последние три года, сообщил председатель Государственного совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев, 20 сентября выступая на заседании Ассоциации руководителей законодательных органов регионов ПФО в Кирове.