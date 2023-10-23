Инфраструктурный платеж «Почте России» может спровоцировать рост цен в интернете

Принятие закона об инфраструктурном платеже с крупных компаний интернет-торговли (маркетплейсов) в пользу «Почты России» чревато рисками для участников рынка, которые также могут стать причиной роста цен на товары в интернете, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление директора департамента Минэка по развитию цифровой экономики Владимира Волошина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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