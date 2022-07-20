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В Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС

Пожары стали причиной введения в Хабаровском крае и Якутии режим ЧС федерального уровня. Глава Рослесхоза Иван Советников уточнил, что после введения ЧС будет рассмотрен вопрос о привлечении дополнительных сил соседних регионов и МЧС России.

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