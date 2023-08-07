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У Месси 7 голов и 1 ассист в 4 матчах за «Интер Майами»

У Месси 7 голов и 1 ассист в 4 матчах за «Интер Майами»

Сегодня аргентинец сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом» (4:4, 5:3 по пен.). Также в этой игре форвард реализовал послематчевый 11-метровый.

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