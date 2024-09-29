В Твери прошла встреча студентов тверских вузов с полковником запаса Владимиром Силантьевым

27 сентября в Координационном центре прошла встреча студентов тверских вузов с кавалером ордена Мужества, ветераном Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России, первым вице-президентом Ассоциации «Группы «Вымпел», полковником запаса Владимиром Константиновичем Силантьевым.
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