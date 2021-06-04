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Путин рассказал о выходе экономики России из вызванного пандемией кризиса

Путин рассказал о выходе экономики России из вызванного пандемией кризиса

Российская экономика выходит из кризиса, в котором оказалась из-за пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках ПМЭФ-2021, в которой он принял участие по видеосвязи.

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