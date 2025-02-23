С ДНЕМ ВОИНОВ ДУХА

Дорогие Друзья и СоРАтники, МУЖчины - Воины!ШКОЛА АСТРОПСИХОЛОГИИ НИКОЛАЯ ДЕНИСЕНКО поздравляет всех с ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА! Желаем всем стать ВОИНАМИ ДУХА! Военных много, а ВОИНОВ ДУХА - Единицы! Это те МУЖЧИНЫ, которые не бояться СМЕРТИ! С РАдостью пойдут на СМЕРТЬ РАди ЛЮБИМЫХ, ПРЕДКОВ и БОГОВ НАШИХ! Гой Еси! Миру Мир!🙌🙏☀💫💪.