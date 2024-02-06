Обладатель состояния в сотни миллионов фунтов стерлингов подарил своей дочери четыре машины за месяц.
Мультимиллионер купил дочери 4 машины за месяц, но девушка все равно осталась недовольна
Комментарии
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Сергей Трофимов
ну что с нее возьмёшь -был бы человек а то баба и этим все сказано а баба не человек а инкубатор для воспроизводства населения земного шара и думают они не головой а тем местом что у них между ног
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20 час.
pobeditel Терещенко
Я как понял вы молоды и значит свои предпочтения , в большей части распальцовка с теми высказываниями " у меня мотор столько то лошадок", " у меня авто разгоняется вот за несколько секунд до ста", " да у меня кабриолет или спорт кар " так чем вы отличаетесь от этой девушки не подскажите .
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18 час.
Александр Павлов
Верхняя фотка с интерьером семейства Логан. Ну что ж, я б тоже не был бы доволен таким подарком от мультимиллионера.
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14 час.
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