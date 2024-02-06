Мультимиллионер купил дочери 4 машины за месяц, но девушка все равно осталась недовольна

Сергей Трофимов ну что с нее возьмёшь -был бы человек а то баба и этим все сказано а баба не человек а инкубатор для воспроизводства населения земного шара и думают они не головой а тем местом что у них между ног

pobeditel Терещенко Я как понял вы молоды и значит свои предпочтения , в большей части распальцовка с теми высказываниями " у меня мотор столько то лошадок", " у меня авто разгоняется вот за несколько секунд до ста", " да у меня кабриолет или спорт кар " так чем вы отличаетесь от этой девушки не подскажите .