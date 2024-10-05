Ядерный флот столкнулся с критической угрозой: Проблема, которая "потопит" Вашингтон

Дмитрий Гурин

".... часть компонентов, из которых всё в итоге должно было состоять, есть лишь на бумаге и представления о том, как это создавать, в целом, нет."..................... напоминает анекдот про фокусника-шарлатана устраивающегося в цирк: Я выхожу на манежь......Представляете?....... начинаю жонглировать разноцветными шармами..представляете?... а потом они все внезапно исчезают...........представляете?......... вот только как все это делать я еще не придумал................ Зато их генералы как впрочем и наши очень хорошо придумали как тырить деньги из оборонного бюджета....