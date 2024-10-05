Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 662 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Морж
    "оскорбительные публикации, в которых он упоминает Спасителя Иисуса Христа." ------- этот человек не мусульманин. Иса..."Вызовите из подв...
  • cto talykova
    Закон бумеранга никто не отменял. За все гадости и подлости против народа, эти сволочи получат с торицей.Корабли НАТО пошл...
  • Михаил Бердников
    У нас длинные руки,дотянемсяСенсационное выст...

Ядерный флот столкнулся с критической угрозой: Проблема, которая "потопит" Вашингтон

Ядерный флот столкнулся с критической угрозой: Проблема, которая "потопит" Вашингтон

США столкнулись с критической угрозой. Ядерная триада, необходимая как оружие сдерживания, на данном этапе официально находится под угрозой своего существования, несмотря на выделенные десятки миллиардов долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Владимир Сергеев
США, похоже, утратили военные компетенции по всем направлениям, плюс коррупция и это хорошо. До 30 го года и то, что есть &quot;заржавеет.&quot;
Ответить
10 час.
МБ
Михаил Бердников
Всё идёт в правильном направлении,развитие в минус...так и должно быть на этом свете
Ответить
5 час.
Дмитрий Гурин
&quot;.... часть компонентов, из которых всё в итоге должно было состоять, есть лишь на бумаге и представления о том, как это создавать, в целом, нет.&quot;..................... напоминает анекдот про фокусника-шарлатана устраивающегося в цирк: Я выхожу на манежь......Представляете?....... начинаю жонглировать разноцветными шармами..представляете?...  а потом они все внезапно исчезают...........представляете?......... вот только как все это делать я еще не придумал................  Зато их генералы как впрочем и наши очень хорошо придумали как тырить деньги из оборонного бюджета....
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх