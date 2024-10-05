США столкнулись с критической угрозой. Ядерная триада, необходимая как оружие сдерживания, на данном этапе официально находится под угрозой своего существования, несмотря на выделенные десятки миллиардов долларов.
Ядерный флот столкнулся с критической угрозой: Проблема, которая "потопит" Вашингтон
Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
США, похоже, утратили военные компетенции по всем направлениям, плюс коррупция и это хорошо. До 30 го года и то, что есть "заржавеет."
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10 час.
МБ
Михаил Бердников
Всё идёт в правильном направлении,развитие в минус...так и должно быть на этом свете
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5 час.
Дмитрий Гурин
".... часть компонентов, из которых всё в итоге должно было состоять, есть лишь на бумаге и представления о том, как это создавать, в целом, нет."..................... напоминает анекдот про фокусника-шарлатана устраивающегося в цирк: Я выхожу на манежь......Представляете?....... начинаю жонглировать разноцветными шармами..представляете?... а потом они все внезапно исчезают...........представляете?......... вот только как все это делать я еще не придумал................ Зато их генералы как впрочем и наши очень хорошо придумали как тырить деньги из оборонного бюджета....
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4 час.
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