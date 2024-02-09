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Медведев: при взгляде на биографию главкома ВСУ Сырского чувствуешь омерзение

Медведев: при взгляде на биографию главкома ВСУ Сырского чувствуешь омерзение

Как подчеркнул в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, к тем, кто причастен к развалу СССР, можно испытывать только ненависть, ведь из-за них исчезла огромная страна, которая держала баланс в миропорядке.

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Комментарии
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ИГОРЬ честнодумов
Что осталось там, из того и выбирают!
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20 час.
ИП
Игорь Петров
Предатель...
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15 час.

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