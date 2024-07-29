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Кровопролитие возле резиденции канцлера Германии: трое ранены, один задержан

Кровопролитие возле резиденции канцлера Германии: трое ранены, один задержан

В Берлине произошло кровопролитие, в результате которого три человека получили серьезные травмы. Инцидент произошел в воскресенье вечером около 20:40 в парке Шпреебоген, который находится совсем рядом с резиденцией федерального канцлера Германии.

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