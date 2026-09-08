В Хакасии обнаружили 19-кратное превышение бензапирена в колбасе

В ходе проверки магазина «Красное & Белое» в Хакасии Центр гигиены выявил в колбасе «Балыковая» бренда «Дымов» превышение нормы бензапирена в 20 раз.
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