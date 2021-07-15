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Лавров рассказал о борьбе РФ и КНР с западным "порядком на правилах"

Лавров рассказал о борьбе РФ и КНР с западным "порядком на правилах"

РИА Новости Глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье для китайской газеты "Жэньминь жибао" заявил, что в данный момент отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентных высот и стали образцом сотрудничества между странами в XXI веке.

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