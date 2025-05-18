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Прогноз погоды в Крыму на 18 мая

Прогноз погоды в Крыму на 18 мая

Прогноз погоды в Крыму на 18 мая В Симферополе +17 и небольшой дождь В Севастополе +16 и малооблачноВ Евпатории +16 и малооблачноВ Черноморском +18 и ясноВ Джанкое +20 и малооблачноВ Ялте +17 и малооблачноВ Алуште +20 и облачно с прояснениямиВ Керчи +19 и облачно с прояснениямиЧитать подробнее>>> .

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