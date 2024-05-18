В Амурской области специалисты ЖКС №7 (г. Белогорск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО завершили перевод техники на летний период эксплуатации

В рамках проводимых мероприятий было организовано техническое обслуживание техники, включающее в себя смену технических жидкостей, фильтрующих материалов, проверку узлов и агрегатов машин, диагностику рулевого управления, тормозной системы, проверку состояния автошин и аккумуляторных батарей.