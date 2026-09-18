Агата Муцениеце уронила запеканку, но сохранила часть для детей

Агата Муцениеце приготовила для своей семьи творожную запеканку, но случайно уронила её на пол. Часть блюда всё же удалось спасти, и актриса разместила видео инцидента в Instagram (Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
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