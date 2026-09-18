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Царьград

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Агата Муцениеце уронила запеканку, но сохранила часть для детей

Агата Муцениеце уронила запеканку, но сохранила часть для детей

Агата Муцениеце приготовила для своей семьи творожную запеканку, но случайно уронила её на пол. Часть блюда всё же удалось спасти, и актриса разместила видео инцидента в Instagram (Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

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