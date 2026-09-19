Памфилова: московская избирательная система всю ночь подвергалась кибератакам

Всю ночь выборов московская избирательная система подвергалась кибератакам. Об этом 19 сентября сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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