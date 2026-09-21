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Царьград

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Rusprofile: Регистрация новых МФО в 2026 выросла на 88,1%

Rusprofile: Регистрация новых МФО в 2026 выросла на 88,1%

Объем регистраций новых МФО в России за январь-август 2026 года увеличился на 88,1% по сравнению с 2025 годом, сообщает Rusprofile.

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