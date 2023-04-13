Контролируемый слив: Соединенные Штаты провоцируют Россию

«На первый взгляд» они кажутся подлинными Почему секретные документы Пентагона, которые широко разошлись по Сети в начале апреля, являются фальшивками? Начать стоит с содержания материалов ранга top secret, которые американцы нам пытаются скормить под соусом достоверности.