Контролируемый слив: Соединенные Штаты провоцируют Россию

«На первый взгляд» они кажутся подлинными Почему секретные документы Пентагона, которые широко разошлись по Сети в начале апреля, являются фальшивками? Начать стоит с содержания материалов ранга top secret, которые американцы нам пытаются скормить под соусом достоверности.
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