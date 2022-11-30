10 нон-фикшн книг, которые стоит прочитать каждому«Хорошие плохие чувства: Почему эволюция допускает тревожность, депрессию и другие психические расстройства», Рэндольф Несси, издательство «Альпина»Если для успеха важно отсутствие страха, почему мы продолжаем всего бояться? Если для счастливой жизни нужно отсутствие уныния, почему так часто опускаются руки? И почему такой умный человеческий мозг в ходе эволюции так и не избавился от, скажем, шизофрении?Причины и правда и есть, и осознать их можно, прочитав работу американского врача и ученого Рэндольфа Несси.