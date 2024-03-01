Минфин Японии снова открыто угрожает валютной интервенцией. Рынок Форекс «спокоен»

Правительство Японии всеми силами пытается не допустить обновления векового максимума парой USDJPY. Национальная валюта может обесцениться до рекордных значений XXI-го века из-за неизбежного отказа ЦБ от политики отрицательных ставок.
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