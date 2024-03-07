В Туле переселенец из Херсона попался на махинациях с сертификатом на приобретение жилья

Советский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя Херсонской области и риелтора, которых обвиняют в мошенничестве при получении соцвыплаты на приобретение жилья в крупном размере группой лиц.
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