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Царьград

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Аграрии Нижегородской области заготовили 73 тыс. тонн сена — 55% плана

Аграрии Нижегородской области заготовили 73 тыс. тонн сена — 55% плана

В Нижегородской области продолжается кормозаготовительная кампания. Согласно данным пресс-службы регионального правительства, аграриями уже запасено 73 тысячи тонн сена, что составляет 55 процентов от запланированного объема.

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