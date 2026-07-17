Аграрии Нижегородской области заготовили 73 тыс. тонн сена — 55% плана

В Нижегородской области продолжается кормозаготовительная кампания. Согласно данным пресс-службы регионального правительства, аграриями уже запасено 73 тысячи тонн сена, что составляет 55 процентов от запланированного объема.
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